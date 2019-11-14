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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik....
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik. FETÖ bizim için terörist başıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik. FETÖ bizim için terörist başıdır. Tüm olayların faili olan kişinin ABD'de 400 dönümlük bir arazide yaşaması pek kabul edilebilir bir durum değildir. Yeni belgelerimizi de takdim edeceğiz. Bizden nasıl teröristler istendiği zaman veriyorsak umarız onlar da bize verirler." - WASHINGTON
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