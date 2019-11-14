Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik....
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik....

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik. FETÖ bizim için terörist başıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik. FETÖ bizim için terörist başıdır. Tüm olayların faili olan kişinin ABD'de 400 dönümlük bir arazide yaşaması pek kabul edilebilir bir durum değildir. Yeni belgelerimizi de takdim edeceğiz. Bizden nasıl teröristler istendiği zaman veriyorsak umarız onlar da bize verirler." - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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