Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö Elebaşının İadesi) Fbı'ın Çalışmalarının Neticesinde Buradan Artık...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ elebaşının iadesi) FBI'ın çalışmalarının neticesinde buradan artık bir karar çıkması sağlanabilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(FETÖ elebaşının iadesi) FBI'ın çalışmalarının neticesinde buradan artık bir karar çıkması sağlanabilir"
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:38 Kaynak: AA
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