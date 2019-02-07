Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö Elebaşının Pensilvanya'da Hiçbir Şey Olmamış Gibi Hayatına Devam...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA
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