Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö Elebaşının Pensilvanya'da Hiçbir Şey Olmamış Gibi Hayatına Devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö Elebaşının Pensilvanya'da Hiçbir Şey Olmamış Gibi Hayatına Devam...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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