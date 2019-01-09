Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Feto) Eninde Sonunda O da Gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Feto) Eninde Sonunda O da Gelecek"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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