Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Bugüne Kadar Emniyet Teşkilatımız İçinden İhraç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Bugüne Kadar Emniyet Teşkilatımız İçinden İhraç...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: AA
Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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