Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Bugüne Kadar Emniyet Teşkilatımız İçinden İhraç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: AA
: "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu
içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir."
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