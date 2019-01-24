Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Şayet Haksızlık Yapılmış Olan Varsa Onlara Haklarını...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(FETÖ ile mücadele) Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA
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