Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Titiz Bir Çalışmayla, Kimseyi Mağdur Etmeden Mücadeleyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Titiz Bir Çalışmayla, Kimseyi Mağdur Etmeden Mücadeleyi...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. -3-

Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:58 Kaynak: AA
Özel Harekat Daire Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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