Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetö ile Mücadelede En Küçük Bir Gevşeme Asla Söz Konusu Değildir" Dedi.
1 saat önce
IHAAW130542-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadelede en küçük bir gevşeme asla söz konusu değildir" dedi.
IHAAW130542-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "FETÖ ile mücadelede en küçük bir gevşeme asla söz konusu değildir" dedi. 24.01.2019 13: 05: 42 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklama
Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Böyle Uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok