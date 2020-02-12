Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, CHP milletvekilleri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, CHP milletvekilleri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, CHP milletvekilleri...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, CHP milletvekilleri tarafından soru önergesi, teklif olarak sürekli gündemde tutulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, CHP milletvekilleri tarafından soru önergesi, teklif olarak sürekli gündemde tutulmuştur." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi Patara yılı ilan ettik Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ mensupları tarafından hazırlanan dokümanlar, CHP milletvekilleri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]