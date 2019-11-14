Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik" "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" "DEAŞ'e karşı ortak mücadelemizin önemine değindik" "Ülkemizde şuan 2200 DEAŞ'lı tutuklu" "Suriye krizine kalıcı çözüm bulabilmek için ABD ile anlaşmamıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"

"İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız"

"DEAŞ'e karşı ortak mücadelemizin önemine değindik"

"Ülkemizde şuan 2200 DEAŞ'lı tutuklu"

"Suriye krizine kalıcı çözüm bulabilmek için ABD ile anlaşmamıza bağlıyız"

"Temsilciler meclisinde alınan kararlar milletimizi inciltmiştir"

"Karar vericiler siyasiler değil, tarihçiler olmalıdır"

"Türkiye ile ABD DEAŞ'ı bitirmek için birlikte çalışabilir"

"Türkiye DEAŞ ile mücadele eden tek NATO ülkesidir"

"Suriye'deki çatışmalardan en çok bizler etkilendik"

"Barış Pınarı harekatıyla güvenli bölge haline getirilen yerlere dönüşler başladı"

"FETÖ parlementomuzu bombalayan bir terör örgütüdür"

"İstediğimiz şartlar sağlanırsa Patriot alabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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