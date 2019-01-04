Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'nün Bir Terör Örgütü Olduğunu Pakistan'da Yüksek Mahkemenin İlan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan
'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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