Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'nün Bir Terör Örgütü Olduğunu Pakistan'da Yüksek Mahkemenin İlan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'nün Bir Terör Örgütü Olduğunu Pakistan'da Yüksek Mahkemenin İlan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Politika
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