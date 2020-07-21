Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (9)

Erdoğan: "Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik."

Erdoğan: "Terör operasyonlarında toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik, böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara geriledi."

Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik."

Erdoğan: "FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz."