Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında yürüttüğü faaliyetleri ilk durduran...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gambiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:45 Kaynak: AA
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