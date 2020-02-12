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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir"
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir"
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