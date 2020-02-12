Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve...

7 saat önce

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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