Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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