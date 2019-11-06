Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."
Çıkışlarıyla tepki çeken Arınç, Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetti Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'özenti' yanıtı: 29 Ekim'i doya doya yaşamak asla bir özenti değildir Son dakika: Erdoğan: İlk kez açıklıyorum, Bağdadi'nin hanımını yakaladık Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız