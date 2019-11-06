Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız