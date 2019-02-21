Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö Soruşturmalarında Gözaltına Alınan Şaibeli Bir İsmi, 15 Temmuz Gecesi...
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara
'daki bir ilçemize belediye başkan adayı
yapıyorlar. Ecdadımız 'et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare' diyor. Maalesef CHP
'de tuz çoktan kokmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:22 Kaynak: AA
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