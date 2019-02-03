Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö Tamamen Temizlendi Mi?) Hayır. Daha Yapılacak Çok Operasyon Var....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö Tamamen Temizlendi Mi?) Hayır. Daha Yapılacak Çok Operasyon Var....

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ tamamen temizlendi mi?) Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var, devletin çeşitli kurumlarında var, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Onun için kolay değil. Bu, adeta metastaz yapmış, bütün bünyeyi sarmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ tamamen temizlendi mi?) Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var, devletin çeşitli kurumlarında var, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Onun için kolay değil. Bu, adeta metastaz yapmış, bütün bünyeyi sarmış."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA

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