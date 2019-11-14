Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık." - WASHINGTON

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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