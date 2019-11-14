Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık." - WASHINGTON