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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık." - WASHINGTON
Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim İstanbul'da sis etkili oluyor Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz