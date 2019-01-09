Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetö Ülkemizi İşgal Etme Hesabı Yapanlara Kapıyı İçeriden Açmak İstedi"...
28 dakika önce
IHAAW140222-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ülkemizi işgal etme hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmak istedi" dedi.
IHAAW140222-SIY/09-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "FETÖ ülkemizi işgal etme hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmak istedi" dedi. 09.01.2019 14: 02: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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