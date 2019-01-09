Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetö Ülkemizi İşgal Etme Hesabı Yapanlara Kapıyı İçeriden Açmak İstedi"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetö Ülkemizi İşgal Etme Hesabı Yapanlara Kapıyı İçeriden Açmak İstedi"...

28 dakika önce

IHAAW140222-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ülkemizi işgal etme hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmak istedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW140222-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ülkemizi işgal etme hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmak istedi" dedi. 09.01.2019 14: 02: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Politika
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