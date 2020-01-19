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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlar) Yargı camiamız için gerçekten...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlar) Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlar) Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur."
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