Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'yü Kamudan Büyük Ölçüde Hamdolsun Tasfiye Ettik. İş Dünyasındaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'yü Kamudan Büyük Ölçüde Hamdolsun Tasfiye Ettik. İş Dünyasındaki...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntıları da inşallah 31 Mart itibarıyla milletimiz tarafından tasfiye edilmiş olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Politika
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