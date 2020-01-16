Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir." - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız