Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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