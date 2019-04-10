Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'yü Kurumlarımızdan Hala Tam Olarak Temizleyemediğimizi Düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'yü Kurumlarımızdan Hala Tam Olarak Temizleyemediğimizi Düşünüyorum.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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