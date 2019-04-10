Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'yü Kurumlarımızdan Hala Tam Olarak Temizleyemediğimizi Düşünüyorum.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: İHA
: "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz" - ANKARA
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