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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü temsil eden kişi ve kuruluşların şahsımıza ve partimize karşı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü temsil eden kişi ve kuruluşların şahsımıza ve partimize karşı başlattığı saldırılara herkes şahittir.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü temsil eden kişi ve kuruluşların şahsımıza ve partimize karşı başlattığı saldırılara herkes şahittir." - ANKARA
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