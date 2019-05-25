Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi...

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız."
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:54 Kaynak: AA
AKM, Taksim, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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