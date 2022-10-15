Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye geçişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fevkalade milletçe üzgünüz' - Son Dakika
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