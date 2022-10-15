Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade milletçe üzgünüz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade milletçe üzgünüz"

15.10.2022 15:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye geçişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fevkalade milletçe üzgünüz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fevkalade milletçe üzgünüz" - Son Dakika
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