Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti

6 saat önce

11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç;

11 milyon fidan dikme etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:35 Kaynak: AA
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