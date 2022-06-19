Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik etti

19.06.2022 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-1 yenmesinin ardından, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve başantrenör Nedim Özbey ile telefonla görüştü.

Hırvatistan karşılaşması ve milli takımın finaldeki rakibi Çekya hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filenin Efeleri"ni tebrik edip, final maçında başarı diledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filenin Efeleri'ni tebrik etti - Son Dakika

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