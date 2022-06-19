Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı final maçında Hırvatistan 'ı 3-1 yenmesinin ardından, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve başantrenör Nedim Özbey ile telefonla görüştü.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filenin Efeleri'ni tebrik etti - Son Dakika

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