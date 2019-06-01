Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:20 Kaynak: AA
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