Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Telefonda Görüştü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs
'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın görüşmede Türkiye
olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye
Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi
Kral Selman'ın Ağabeyi Talal Bin Abdulaziz Hayatını Kaybetti