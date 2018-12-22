Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Telefonda Görüştü

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Telefonda Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:01 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Politika
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