Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika

Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

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