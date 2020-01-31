Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
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