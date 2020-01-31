Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Görüşmede, sözde "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti. - İSTANBUL
Son Dakika Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" sözlerine Rusya'dan yanıt İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı