Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin korona virüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:26 Kaynak: İHA

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