Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin korona virüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etti. - ANKARA