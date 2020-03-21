Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, "İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:32 Kaynak: DHA
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