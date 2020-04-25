CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBASLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.