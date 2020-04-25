CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBASLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBASLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBASLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.04.2020 01:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBASLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika