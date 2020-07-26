Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Mahmud Abbas'ın, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ettiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini ilettiği öğrenildi. Görüşmede Mahmud Abbas'ın bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği bildirildi. - İSTANBUL