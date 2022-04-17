Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda yaptığı görüştü. İsrail'in İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınayan Erdoğan, saldırılarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

MESCİD'İ AKSA'DAKİ OLAYLARI KINADI

Görüşmede konuşulanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."