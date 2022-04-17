Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

17.04.2022 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim" ifadelerine yer verdi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Filistin, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - Son Dakika


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