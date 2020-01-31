Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:59 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, sözde 'yüzyılın anlaşması' olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir" denildi.
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