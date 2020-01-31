Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir." - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Turan Kılıç'ı affetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" sözlerine Rusya'dan yanıt