Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için 'Kardan Aydınlık' şiirini seslendirdi, şehidin üzerine serilmiş Türk bayrağı dikkat çekti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için 'Kardan Aydınlık' şiirini seslendirdi, şehidin üzerine serilmiş Türk bayrağı dikkat çekti
11.05.2021 16:29
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa için seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini paylaştı. Abdurrahim Karakoç'a ait olan şiirin yayınlandığı videoda, şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı tüyleri diken diken etti.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi. Ardı arkası kesilmeyen saldırılara tepkiler devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini paylaştı.
ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI
Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.
Son Dakika Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!