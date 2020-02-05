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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz."
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