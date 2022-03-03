Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar"

03.03.2022 20:57

AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel/küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu: (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar' - Son Dakika


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