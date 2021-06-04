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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)

04.06.2021 22:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğal gaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yerin dikkatli, sabırlı ve azimli çalışmaların ürünü olduğunu belirten Erdoğan, nice sıkıntılara, tuzaklara, sabotajlara ve ihanetlere göğüs gererek, baş koydukları bu yolda adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet'in aşılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karada yürüterek fethettiğine işaret eden Erdoğan, kendilerinin de maruz kaldıkları gizli-açık nice ambargoyu, siyasi baskıyı, ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak Türkiye'yi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdiklerini söyledi.

Bugün topladıkları meyvelerin gerisinde böyle bir arka planın bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, temeli atılan doğal gaz kara bağlantı ve işleme tesisinin şimdiden millete hayırlı olmasını diledi.

Enerjide elde edilen başarıların, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle sınırlı olmadığını, geçen haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli'ndeki 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varillik petrol keşfi yapıldığını aktaran Erdoğan, "Sadece son 3 yılda bu tür gayretlerle günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak 61 bin varile çıkardık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı." diye konuştu.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl artırdıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün enerjide Türkiye'nin toplam kurulu gücü olan 96 bin megavatın, 61 megavatını yerli enerji kaynaklı olarak hallettik. Bu 61 bin megavatın 50 bin megavatı da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megavat civarındadır."

"1000 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık"

Yenilenebilir enerji konusunda önemli atılımlar yaptıklarına değinen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Hali hazırda 1000 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık. Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile gerçekleştirdik. İnşallah bu santralin ilk reaktörünü 2023'te hizmete alacağız. Vadeli elektrik piyasasını da devreye alarak elektriğin ileri tarihli alım ve satımına imkan sağlıyoruz."

"Eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz"

Erdoğan, her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Demokrasiyi ve özgürlükleri toplumun her kesimine her bireye yayan bir yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da ülkemizin 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik. Batı Karadeniz'in tüm şehirlerini yatırım, üretim, ticaret, ihracat merkezi yapacak Filyos projesi işte bu anlayışın örneklerinden biridir. Filyos'u ülkemizin kara, demir ve hava yollarına bağlayacak ulaştırma altyapıları tüm bölgeye de hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldaklı, Bartınlı, Karabüklü ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimizin her geçen yıl bu yatırımların faydasından daha çok istifade edeceklerdir.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı kalkınma hamlelerinin somut neticeleri birer birer ortaya çıktıkça 2023 hedeflerinin, 2053 vizyonunun afaki söylemler olmadığı çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizi terör örgütleri ve bölgesindeki kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını, hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımız işte bugün burada açılışını yaptığımız, temelini attığımız tesisler, müjdesini paylaştığımız haberlerdir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yakından gelmeye başladıkça birilerinin telaşı da artıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyecekler."

Türkiye'nin Yavuz, Fatih ve Kanuni isimlerini taşıyan üç derin deniz sondaj gemisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, üst üste keşifler yapan Fatih gemisinin Türkali-2 kuyusunda sondaja devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanuni gemisinin de Fatih gemisinin doğal gaz keşfettiği kuyularda üretim için gereken testleri ve tamamlama faaliyetlerini yürüteceğini bildirdi.

Akdeniz'de görevli Yavuz gemisinin de Taşucu Limanı'nda bakımda olduğunu aktaran Erdoğan, "İnşallah o da yakında faaliyet sahasına dönüp, sondaja başlayacak." dedi.

Daha sonra Kanuni sondaj gemisine canlı bağlanan Erdoğan, oradaki yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Tesisin inşası, gazın karaya ulaşacağı 2023'e kadar tamamlanacaktır"

Filyos Doğalgaz Kara Bağlantısı ve Gaz İşleme Tesisi Temel Atma Töreni'ne de bağlanan ve tesise ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Limanımızın hemen yanı başındaki bu tesis, denizden çıkarılan ve boruyla karaya ulaştırılan gazın önce içindeki suyu ve diğer sıvıları ayrıştıracaktır, daha sonra gazın içindeki partiküller yine bu tesiste filtrelenecek, basıncı ayarlanacak ve kullanıma hazır hale gelen gaz, şebekeye sevk edilecektir. Bugün temelini atacağımız bu tesisin inşası, gazın karaya ulaşacağı 2023'e kadar tamamlanacaktır. Bir kez daha bu tesisin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Daha sonra Erdoğan'ın talimatıyla temel atma törenine geçildi ve tesisin ilk harcı döküldü. Temel atma töreninin ardından Filyos Limanı'nın açılışına geçen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti ve petrol kuyularından bereketli neticeler almayı diledi.

Limanın mendirek bölümünün inşasına 2016'da, yeni saha ve rıhtım inşasına da 2019'da başlandığını aktaran Erdoğan, limana toplam 2 milyar 225 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Liman ve endüstri bölgesinin 12 kilometrelik demir yolu ve 4 buçuk kilometrelik kara yolu bağlantılarıyla ilgili hazırlıklar da süratle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu işlerin ihalesi yapılacak, inşasına başlanacaktır. Doğuda Trabzon, güneyde Mersin ve batıda İzmir Çandarlı limanlarını kuzeydeki Filyos ile tamamlayarak ülkemizin dört bir yanını ticaret ve ihracat limanlarıyla kuşatmış oluyoruz. Toplam 232 hektarlık bir alana yayılan bu liman, aynı anda 13 gemiye hizmet verebilecek kapasitesiyle gerçekten önemli bir kuru yük, konteyner ve kargo ticaret merkezi olacaktır. Bir kez daha limanımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, "Rabb'im Filyos Limanı'nın açılışını bizlere nasip etti, inşallah tüm buraya gemilerin yanaşmasıyla birlikte elleçleme olsun, buradan ihracatlar olsun, o günleri de görmeyi bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından hediye takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve Köksal Toptan, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Yenilenebilir Enerji, Doğalgaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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