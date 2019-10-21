Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki'nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak