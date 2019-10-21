Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki'nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Finlandiya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
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