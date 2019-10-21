- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki'nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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