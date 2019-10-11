Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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