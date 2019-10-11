Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"
Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye taviz vermeyecek Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı