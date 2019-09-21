Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu...
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur."
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