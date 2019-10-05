Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusu konusunda muhataplarımıza gerekli ikazları yaptık".
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusu konusunda muhataplarımıza gerekli ikazları yaptık".

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusu konusunda muhataplarımıza gerekli ikazları yaptık".

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fırat'ın doğusu konusunda muhataplarımıza gerekli ikazları yaptık". - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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